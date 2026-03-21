Токаев анонсировал очередной саммит ОТГ в Казахстане

Казахстан Материалы 21 марта 2026 13:27 (UTC +04:00)
Мадина Усманова
АСТАНА /Trend/ - В середине мая в Туркестане запланирован саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Туркестанской области.

“В середине мая в Туркестане запланирована встреча на высшем уровне лидеров Организации тюркских государств. В условиях нынешней нестабильной ситуации в мире это международное мероприятие приобретает особое значение. Правительство и акимат должны уделить первостепенное внимание качественной организации этого саммита”, - сказал Токаев.

Отметим, что Организация тюркских государств была создана в 2009 году как межправительственная организация. Её основная цель — способствовать всестороннему сотрудничеству между тюркскими государствами.

