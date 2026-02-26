Расширение Бакинского порта укрепит позиции Азербайджана как ключевого хаба - генсек ОЭС (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Расширение портовой инфраструктуры, включая Бакинский международный морской торговый порт, а также модернизация железнодорожной и автомобильной сети укрепят позиции Азербайджана как ключевых "ворот" для перемещения грузов.

Об этом, в частности, сказал в интервью Trend генеральный секретарь ОЭС, доктор Асад М. Хан.

Он отметил, что роль Азербайджана в укреплении транспортно-логистической инфраструктуры ОЭС является ключевой, поскольку страна выступает важным связующим звеном между Европой, Центральной Азией, Ближним Востоком и Южной Азией: "В качестве стратегического транзитного узла Азербайджан усиливает региональную интеграцию путем развития таких коридоров, как Восток-Запад (Средний коридор/Транскаспийский международный транспортный маршрут) и Север-Юг. Эти инициативы способствуют углублению экономических связей между странами ОЭС и формированию бесшовных торговых маршрутов между Востоком и Западом".

Генсек сказал, что в перспективе вклад Азербайджана в дальнейшую транспортную интеграцию будет способствовать укреплению связей региона ОЭС с Европой: "Развитие Транскаспийского коридора позволит сократить сроки транзита и увеличить объемы перевозок между Азией и Европой. Расширение портовой инфраструктуры, включая Бакинский международный морской торговый порт, а также модернизация железнодорожной и автомобильной сети укрепят позиции страны как ключевых "ворот" для перемещения грузов".

По его словам, приверженность Азербайджана внедрению технологических решений, включая цифровизацию таможенных и транспортных процедур, системы "единого окна" и электронный документооборот, позволит увеличить объем трансграничной торговли.

"Внедрение "умной" логистики, такой как отслеживание грузов в реальном времени, оптимизация маршрутов на основе ИИ и предиктивное обслуживание инфраструктуры, повысит эффективность и снизит издержки. Кроме того, Азербайджан развивает устойчивую транспортную инфраструктуру, включая электрификацию железных дорог и внедрение энергоэффективных технологий, что соответствует глобальным целям устойчивого развития и повышает привлекательность региона как современного и экологически ответственного транспортного коридора", - заключил Асад М. Хан.