Экономика Материалы 26 февраля 2026 09:09 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 февраля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 26 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0092 маната, 1 турецкая лира - 0,037 маната, а 100 российских рублей - 2,2016 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0092
AUD 1,2115
BYN 0,5927
AED 0,4628
KRW 0,119
CZK 0,0829
CNY 0,2487
DKK 0,2689
GEL 0,6357
HKD 0,2173
INR 0,0187
GBP 2,3049
SEK 0,1884
CHF 2,2019
ILS 0,5507
CAD 1,2436
KWD 5,5451
KZT 0,3397
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5356
MDL 0,0998
NOK 0,1781
UZS 0,014
PKR 0,6079
PLN 0,4763
RON 0,3945
RUB 2,2016
RSD 0,0171
SGD 1,3463
SAR 0,4532
xdr 2,3347
TRY 0,0387
TMT 0,4857
UAH 0,0393
JPY 1,0906
NZD 1,0206
