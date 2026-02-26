Перебалансировка экономики Кыргызстана: больше промышленности, меньше сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Начало 2026 года для экономики Кыргызстана характеризуется заметными структурными сдвигами. В январе ВВП составил 125,7 млрд сомов (1,44 миллиарда долларов США), увеличившись на 9% по сравнению с январем 2025 года. Рост был обеспечен комплексным влиянием товарного производства, сектора услуг и чистых налогов на продукты, что отражает сочетание внутренней активности и бюджетного наполнения.

С точки зрения структуры экономики наиболее крупным сегментом остаются услуги, на долю которых приходится 52,3% ВВП, однако снижение на 2,0 п.п. по сравнению с прошлым годом указывает на замедление относительного роста этого сектора. В то же время доля товарного производства выросла до 30,7%, что демонстрирует смещение акцентов экономики в сторону производства и строительства. Промышленность увеличила вклад в ВВП на 4,3 п.п., строительство - на 0,3 п.п., тогда как сельское хозяйство сократилось на 0,4 п.п., подтверждая долгосрочную тенденцию уменьшения его относительной роли в экономике.

Детализируя производство товаров, можно отметить, что промышленный сектор показал 12,5% роста, при этом добыча полезных ископаемых увеличилась на 37,7%, а обрабатывающие производства - на 12%. Такие показатели свидетельствуют о наращивании промышленной базы и повышении экспортного потенциала страны, особенно в сырьевом сегменте. Одновременно строительство растет на 25,7%, что указывает на активизацию как государственных, так и частных инвестиционных потоков в инфраструктуру и жилую недвижимость. Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство показывают умеренный рост на 3,5%, что говорит о стабильности, но ограниченном потенциале быстрого увеличения доли в ВВП.

Сектор услуг, несмотря на снижение доли, продолжает обеспечивать более половины ВВП и демонстрирует рост на 8,9%. Тем не менее его замедление относительно товарного производства указывает на перераспределение ресурсов в экономике - более высокий прирост промышленности и строительства может смещать баланс в сторону производственного сектора. Это отражает структурную трансформацию, характерную для стран с развивающейся экономикой, где активизация промышленного производства может создавать новые источники добавленной стоимости и экспортные возможности.

Анализ текущих трендов позволяет выделить несколько ключевых рисков и возможностей. Усиление добычи полезных ископаемых и обрабатывающих отраслей создает потенциал для увеличения экспортной выручки, однако повышает уязвимость экономики к колебаниям мировых цен на сырье. Рост строительства и промышленности поддерживает внутреннее инвестирование и формирует новые рабочие места, но требует стабильного финансирования и инфраструктурной поддержки. Сектор услуг, оставаясь крупнейшей частью экономики, может стать ограничивающим фактором, если темпы его роста не смогут компенсировать увеличение доли товарного производства. Доля сельского хозяйства в структуре экономики продолжает сокращаться, что может влиять на продовольственную безопасность и устойчивость региональных рынков.

Возможные сценарии развития экономики на ближайшие месяцы различны. При сохранении существующих тенденций ВВП может продолжить умеренный рост с постепенным смещением структуры в сторону промышленности и строительства. Если промышленный сектор будет активно развиваться, экономика может усилить экспортный потенциал и повысить доходы бюджета. В то же время замедление роста услуг или внешние факторы, включая колебания цен на энергоресурсы и сырьё, могут ограничить динамику ВВП. Таким образом, Кыргызстан находится на этапе структурной трансформации, где баланс между промышленностью, строительством и услугами будет определять темпы роста и экономическую устойчивость в ближайшем будущем.