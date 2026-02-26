Иран увеличил кредитование сельского хозяйства

БАКУ/Trend/ - За первые 10 месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2025 года по 20 января 2026 года) кредиты, выданные иранскими банками сельскохозяйственному сектору, увеличились на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта 2024 года по 19 января 2025 года).

Как сообщает Trend, об этом говорится в статистике Центрального банка Ирана.

Согласно статистике, кредиты, выданные иранскими банками сельскохозяйственному сектору, составили примерно 3,34 квадриллиона риалов (около 2,62 миллиардов долларов). В то время как за аналогичный период прошлого года банки выдали кредиты на сумму 2,54 квадриллиона риалов (около 1,96 миллиарда долларов).

За отчетный период на оборотный капитал сельскохозяйственного сектора было выдано кредитов на сумму 2,42 квадриллиона риалов (около 1,87 миллиарда долларов).

На создание предприятий в сельскохозяйственном секторе, а также на посадку садов и сельскохозяйственных угодий было выдано кредитов на сумму примерно 665 триллионов риалов (около 513 миллионов долларов).

Согласно статистике, за этот период в целях развития сельского хозяйства было выдано кредитов на сумму 147 триллионов риалов (около 114 миллионов долларов), а для выполнения необходимых работ - на сумму примерно 91,3 триллиона риалов (около 70,5 миллиона долларов).

Отмечается, что в сельском хозяйстве были выданы кредиты для содействия самозанятости на сумму 48,4 триллиона риалов (около 37,4 миллиона долларов), на покупку личных средств - на сумму 15 триллионов риалов (около 11,6 миллиона долларов), а также на ремонтные работы - на сумму 130 миллиардов риалов (около 100 тысяч долларов).

Стоит отметить, что за 10 месяцев банки и финансовые учреждения Ирана выдали кредиты на сумму 62,9 квадриллиона риалов (около 48,6 миллиардов долларов) в различных секторах экономики. Эти кредиты увеличились на 46,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.