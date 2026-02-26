Обеспечение правосудия необходимо для предотвращения повторения Ходжалинского геноцида - Джейхун Байрамов

БАКУ/ Trend/ - Обеспечение правосудия остается ключевой задачей для предотвращения повторения таких ужасающих преступлений, как Ходжалинский геноцид.

Как сообщает Trend, об этом написал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на своей странице в социальной сети X.

«Геноцид в Ходжалы — одно из самых тяжких преступлений, совершенных в ходе агрессии Армении против Азербайджана.

В этот печальный день мы с глубокой скорбью чтим память невинных жертв Ходжалинского геноцида», — написал глава МИД.