Fitch повысило рейтинг UzAuto Motor до «BB»

БАКУ/ Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг ведущего автопроизводителя Узбекистана, компании UzAuto Motor (UAM), с «BB-» до «BB», отметив улучшение ликвидности, успешное рефинансирование долга и ожидания устойчивого положительного свободного денежного потока в ближайшие годы.

Об этом говорится в опубликованном отчете Fitch Ratings.

Согласно отчету, агентство также повысило рейтинг необеспеченных старших облигаций UAM с «BB-» до «BB», присвоив им рейтинг восстановления «RR4». Прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (IDR) компании остается «Стабильным».

«Повышение рейтинга отражает улучшение самостоятельного кредитного профиля (SCP) UAM, который был повышен с уровня „b-“ до „b“ после рефинансирования евробондов, улучшения ликвидности и наших ожиданий положительного свободного денежного потока в 2026–2029 годах», — говорится в сообщении Fitch Ratings.

В ноябре 2025 года UAM рефинансировала свои евробонды на сумму 300 млн долларов со сроком погашения в мае 2026 года за счет выпуска новых евробондов на 350 млн долларов со сроком погашения в ноябре 2030 года. Полученные средства были направлены на погашение подлежащих выплате облигаций и части внутреннего банковского долга компании.

В Fitch отметили, что рефинансирование существенно укрепило позиции компании по ликвидности. Объем денежных средств UAM увеличился до 89,5 млн долларов на конец 2025 года против 42,8 млн долларов годом ранее. Кроме того, компания сохранила доступ к финансированию на сумму 70 млн долларов в рамках программы экспортного кредитного агентства и синдицированного кредита.

Агентство ожидает, что ликвидность будет поддерживаться за счет положительного свободного денежного потока в течение следующих четырех лет, чему будут способствовать снижение потребности в оборотном капитале по мере постепенного взыскания дебиторской задолженности по розничным автокредитам и отказа компании от прямого финансирования покупки автомобилей.

UzAuto Motor также продемонстрировала более сильные, чем ожидалось, операционные результаты в 2025 году.

За год компания реализовала почти 400 тыс. автомобилей при средней внутренней цене продажи в 10,6 тыс. долларов, обеспечив выручку в размере 4,1 млрд долларов и EBITDA по методологии Fitch на уровне 355 млн долларов. Оба показателя превысили предыдущие прогнозы агентства.

Хотя свободный денежный поток в 2025 году оставался немного отрицательным и составил минус 52 млн долларов из-за роста торговой дебиторской задолженности, связанной с финансированием клиентов, Fitch ожидает его перехода в положительную зону уже с 2026 года.

Рейтинговое агентство также заявило, что UAM продолжает пользоваться исключительно сильной государственной поддержкой в соответствии с методологией оценки компаний, связанных с государством (GRE).

Правительство Узбекистана косвенно владеет 99,7% компании, осуществляет значительный контроль над ключевыми инвестиционными решениями и ценообразованием автомобилей, а ранее поддерживало автопроизводителя за счет налоговых льгот, займов акционеров и защиты импортными тарифами.

Fitch также отметило стратегическое значение UAM для экономики Узбекистана, подчеркнув, что компания является единственным отечественным производителем автомобилей и прямо или косвенно обеспечивает занятость более 30 тыс. человек.

По мнению агентства, возможный дефолт UAM также может повлиять на доступ Узбекистана к международным рынкам капитала, поскольку компания стала первым корпоративным эмитентом евробондов в стране и продолжает финансироваться ведущими отечественными банками.

В дальнейшем Fitch прогнозирует умеренный рост продаж автомобилей до 400 тыс. единиц в 2026 году, а выручки — до 4,4 млрд долларов с последующим увеличением до 4,7 млрд долларов к 2029 году.

Агентство ожидает, что рентабельность по EBITDA вырастет с 8,6% в 2026 году примерно до 9,5% к 2029 году благодаря увеличению объемов продаж и стабильным средним внутренним ценам на автомобили на уровне около 10,8 тыс. долларов.

Согласно анализу Trend, повышение рейтинга Fitch отражает улучшение финансовых фундаментальных показателей UzAuto Motor, а не изменения в профиле государственной поддержки компании. Успешное рефинансирование позволило устранить ключевой краткосрочный риск погашения долга, увеличить денежные резервы почти до 90 млн долларов и создать условия для формирования положительного свободного денежного потока после нескольких лет давления на оборотный капитал.

Несмотря на то, что бизнес-профиль UAM по-прежнему ограничен зависимостью от внутреннего рынка и долгосрочной производственной лицензией с General Motors, продажи почти 400 тыс. автомобилей, выручка в размере 4,1 млрд долларов и ожидания дальнейшего роста прибыльности поддерживают более высокий рейтинг.

Рейтинг «BB» также ставит UAM в один ряд с другими крупными государственными компаниями Узбекистана, подчеркивая стратегическую роль автопроизводителя в промышленном секторе и на рынках капитала страны.