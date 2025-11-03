Добыча природного газа в Азербайджане выросла в III квартале 2025 г.

БАКУ/Trend/ - В третьем квартале текущего года добыча природного газа в Азербайджане составила 13 миллиардов кубометров.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, этот показатель на 7,4% выше показателя аналогичного периода 2024 года.

Всего в третьем квартале 2025 года в Азербайджане было добыто 7 миллионов тонн сырой нефти.

В третьем квартале текущего года SOCAR осуществила 12 тысяч метров бурения. На месторождениях, эксплуатируемых компанией самостоятельно или в качестве основного акционера, было добыто 1,8 миллиона тонн нефти и 1,94 миллиарда кубометров газа.

