Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Добыча природного газа в Азербайджане выросла в III квартале 2025 г.

Энергетика Материалы 3 ноября 2025 03:31 (UTC +04:00)
Добыча природного газа в Азербайджане выросла в III квартале 2025 г.

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В третьем квартале текущего года добыча природного газа в Азербайджане составила 13 миллиардов кубометров.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, этот показатель на 7,4% выше показателя аналогичного периода 2024 года.

Всего в третьем квартале 2025 года в Азербайджане было добыто 7 миллионов тонн сырой нефти.

В третьем квартале текущего года SOCAR осуществила 12 тысяч метров бурения. На месторождениях, эксплуатируемых компанией самостоятельно или в качестве основного акционера, было добыто 1,8 миллиона тонн нефти и 1,94 миллиарда кубометров газа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости