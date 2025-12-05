Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Баку состоялась встреча азербайджанских и белорусских военных специалистов

Политика Материалы 5 декабря 2025 13:04 (UTC +04:00)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Фирая Нуризаде
БАКУ/Trend/ - В соответствии с двусторонним планом военного сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджана и Беларуси на 2025 год состоялась «Рабочая встреча по вопросам сотрудничества в области применения беспилотных авиационных комплексов и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов» с белорусской делегацией, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам беспилотных авиационных систем, обсудили ряд актуальных вопросов и оценили возможности расширения сотрудничества в этом направлении.

В заключение встречи состоялись обмен подарками и фотосессия.

