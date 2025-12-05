В Шуше прошло очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам (ФОТО)

ШУША/Trend/ - В городе Шуша прошло очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в заседании приняли участие представители соответствующих государственных структур, представленных в Рабочей группе, специальных представительств Президента Азербайджанской Республики в Шушинском, Лачинском, Кяльбаджарском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском, Агдеринском, Ходжалинском, Ходжавендском районах и городе Ханкенди, а также представители служб восстановления, строительства и управления.

На встрече члены Рабочей группы и представители других приглашенных организаций представили участникам информацию о состоянии выполнения экологических требований при реализации инфраструктурных проектов и озеленении в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, о работе, проделанной в сфере недропользования, о текущем состоянии месторождений рудных, нерудных, пресных и термальных минеральных вод, артезианских колодцев и перспективах их использования, о работе по безопасному обращению с твердыми отходами и совершенствованию управления в этой сфере, а также о работе по предотвращению экологических нарушений на этих территориях.

Представители других организаций, участвующих в встрече, обсудили вопросы, связанные с получением экологических разрешений при реализации инфраструктурных проектов, а также ход выполнения поручений Координационного штаба в целях укрепления взаимодействия между соответствующими организациями и координации деятельности.

