БАКУ /Trend/ - Оценены возможности экономического сотрудничества Азербайджана с немецкой ассоциацией Asienbrücke.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в аккаунте X.

"В ходе видеоконференции с президентом и председателем правления Ассоциации Asienbrücke Андреасом Шойером мы обменялись мнениями о развитии регионального сотрудничества и укреплении деловых связей, возможностях сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, логистики, транзита и других областях", - отмечается в публикации.

Новость обновляется