Ряд апстрим-проектов может поддержать газодобычу Азербайджана в долгосрочной перспективе — S&P

БАКУ/Trend/ - В долгосрочной перспективе газодобычу Азербайджана могут поддержать несколько новых апстрим-проектов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на S&P Global Ratings.

"Экономическая активность во втором полугодии выросла на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обеспечивался несырьевым сектором, тогда как нефтегазовый сектор продолжал оказывать давление на совокупный выпуск на фоне более низких цен и сокращения добычи. По итогам года мы ожидаем замедления реального роста ВВП до 1,8% по сравнению с 4,1% в 2024 году. За первые 10 месяцев года добыча нефти снизилась на 4,6%, до примерно 556 000 баррелей в сутки (б/с), что означает падение примерно на 27 000 б/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добыча природного газа выросла на 1,7% — до около 849 000 б/с в нефтяном эквиваленте, то есть лишь на 14 000 б/с больше, что подчеркивает: умеренный рост газодобычи не компенсирует более резкое снижение добычи нефти. В результате совокупная активность в нефтегазовом секторе остаётся отрицательной", - отмечает агентство.

По оценкам аналитиков S&P, такая динамика сохранится. Добыча нефти, вероятнее всего, продолжит умеренно снижаться в 2026 году по мере дальнейшего истощения месторождения Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).

"Дополнительные инвестиции иностранных операторов замедляют, но не останавливают базовое снижение добычи. Добыча газа останется в целом стабильной, поскольку Азербайджан работает близко к среднесрочному пику, а ввод значимых новых объемов ожидается не ранее конца десятилетия. С учетом слабого вклада нефтегазового сектора в рост экономики и постепенного продвижения процесса диверсификации мы ожидаем, что реальный рост ВВП останется сдержанным (около 1,7% в 2026 году) и относительно слабым в ближайшие несколько лет. В более долгосрочной перспективе ряд апстрим-проектов (включая следующий этап разработки месторождения "Абшерон", проект "глубинного" газа АЧГ, а также освоение месторождений Умид, Бабек и Карабах) могут поддержать объемы газодобычи, однако все они находятся на ранних стадиях планирования и потребуют нескольких лет для реализации", - говорится в отчете агентства.