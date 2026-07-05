Названы экспортные доходы SOCAR CAPE за январь-май

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2026 года экспортные доходы SOCAR CAPE составили 430 тысяч долларов США.

Об этом говорится в июньском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, в январе-мае прошлого года данные о доходах не публиковались.

Отметим, что в списке государственных компаний, участвующих в экспортных операциях ненефтяного сектора, лидирует ООО SOCAR Polymer. Далее в этом списке представлены ЗАО AzerGold, Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), ООО Азералюминиум, ООО "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi", Управление газового экспорта SOCAR, ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ОАО "Азерэнержи", ООО "SOCAR-CAPE", OOO "Нахчыван энержи".

Напомним, что вице-президент SOCAR Афган Исаев в эксклюзивном интервью Trend в кулуарах Торгово-деловой конференции США-Азербайджан в Вашингтоне заявил, что компания продолжает расширять сотрудничество с международными партнерами и реализует проекты, направленные на модернизацию производства, декарбонизацию и развитие новых направлений энергетики.

"SOCAR уделяет особое внимание повышению экспортного потенциала своих активов и внедрению передовых технологий. Компания изучает потенциал геотермальной энергетики в Азербайджане и продолжает инвестировать в проекты, направленные на повышение эффективности производства и расширение экспортных возможностей своей продукции", - сказал он.