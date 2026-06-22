Трубоукладочное судно "Сулейман Везиров" возвращено в эксплуатацию после ремонта

БАКУ /Trend/ - Трубоукладочное судно "Сулейман Везиров" Азербайджанского Каспийского морского пароходства (ASCO), входящего в состав AZCON Holding, возвращено в эксплуатацию после завершения ремонтных работ.

Об этом сообщила пресс-служба ASCO.

"В рамках ремонтных работ, выполненных на плавучем доке Бакинского судостроительного завода, подводная и надводная части корпуса судна были очищены и окрашены, а повреждённые стальные листы корпуса заменены. Кроме того, были проверены кингстоны и корпусная арматура, а также проведено текущее техническое обслуживание оборудования машинного отделения, жилого блока и палубного оборудования, включая компрессоры, кран-балки, воздушные головки и другие системы.

На Зыхском судоремонтном и судостроительном заводе по требованиям заказчика была обновлена шамотная изоляция топки водогрейного котла типа "RAMEHA-860". Штормовые трапы прошли испытания и были сертифицированы. Фланцы буёв были отремонтированы, а фланцы для прохода тросов демонтированы, смазаны и установлены обратно. Также были отремонтированы защитные металлические листы под якорными роликами №3 и №4, кормовой тросовый ролик, грузовые подвижные ролики, нижние опоры трубоукладочного конвейера и механические защитные кожухи главных двигателей. Два 40-тонных двухтумбовых кнехта, расположенных в кормовой части, были изготовлены заново и заменены. Лоток под масляными и топливными трубопроводами был обновлён.

В ходе ремонта были восстановлены опоры переходных платформ в кормовой части судна, отремонтированы опорные колонны площадок, выполнена сварка стальных листов на уровне ватерлинии по обоим бортам в средней части корпуса, а также восстановлены съёмные леерные ограждения на носовых платформах.

Кроме того, были заменены повреждённые участки на уровне балластной ватерлинии. Канаты крана типа PV-40/60 были полностью размотаны с барабанов, проверены, испытаны и вновь намотаны. Отремонтированы дефектные части грузовых и трубных опор, фундамент тянуще-сжимающего механизма и стальных тросовых барабанов, палуба и лебёдки очищены и окрашены.

Также было заменено деревянное покрытие палубы. Отремонтирован электродвигатель фекального насоса, а также вентиляторы сварочных постов №3 и №6.

После завершения ремонта судно прошло ходовые испытания, которые успешно завершились, и судно было передано заказчику для эксплуатации.

Следует отметить, что трубоукладочное судно "Сулейман Везиров" предназначено для укладки подводных трубопроводов диаметром 219–813 мм на глубине до 195 метров. Длина судна составляет 108,3 метра, ширина — 25,6 метра. Эксплуатация осуществляется экипажем из 25 человек", - говорится в информации ASCO.