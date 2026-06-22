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Президент Туркменистана посетил могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Политика Материалы 22 июня 2026 13:46 (UTC +04:00)
Президент Туркменистана посетил могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/ Trend/ - Находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Аллею почетного захоронения, где отдал дань уважения памяти Общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Президент Туркменистана возложил венок и цветы к могиле Великого лидера.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.

Президент Туркменистана посетил могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Туркменистана посетил могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Туркменистана посетил могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Туркменистана посетил могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Туркменистана посетил могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Туркменистана посетил могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Туркменистана посетил могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Туркменистана посетил могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

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