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Президент Туркменистана посетил Парк Победы (ФОТО)

Политика Материалы 22 июня 2026 13:40 (UTC +04:00)
Президент Туркменистана посетил Парк Победы (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/ Trend/ - 22 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Парк Победы в Баку.

Здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Туркменистана возложил венок к памятнику Победы в парке.

Затем высокому гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, завоеванной им грандиозной исторической Победы и светлой памяти наших шехидов. Было отмечено, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, построена Триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и с 44 колоннами как символ 44-дневной Отечественной войны.

Президент Туркменистана посетил Парк Победы (ФОТО)
Президент Туркменистана посетил Парк Победы (ФОТО)
Президент Туркменистана посетил Парк Победы (ФОТО)
Президент Туркменистана посетил Парк Победы (ФОТО)
Президент Туркменистана посетил Парк Победы (ФОТО)
Президент Туркменистана посетил Парк Победы (ФОТО)
Президент Туркменистана посетил Парк Победы (ФОТО)
Президент Туркменистана посетил Парк Победы (ФОТО)
Президент Туркменистана посетил Парк Победы (ФОТО)
Президент Туркменистана посетил Парк Победы (ФОТО)

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