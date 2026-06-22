Обсуждено расширение сотрудничества в ключевых сферах между Азербайджаном и Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с завершающим свою дипломатическую миссию в стране послом Азербайджана Гусейном Гулиевым.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Президента Узбекистана.

В ходе встречи 22 июня Президент Мирзиёев высоко оценил вклад посла в укрепление стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Азербайджаном, отметив его активную роль в развитии двусторонних отношений во многих сферах.

Стороны отметили неуклонное расширение политического диалога на высоком уровне и рост сотрудничества в торгово-экономической сфере. По данным пресс-службы, в последние годы объем двусторонней торговли значительно вырос, а в Узбекистане было создано около 280 предприятий с азербайджанским капиталом. Страны также учредили совместную инвестиционную компанию для дальнейшего расширения экономического сотрудничества.

Было подчеркнуто, что в настоящее время в различных секторах реализуются или подготавливаются совместные проекты.

«В настоящее время активно реализуются проекты сотрудничества в области геологии, сельского хозяйства, транспорта, городского развития, текстильной и фармацевтической промышленности, а также в других секторах», — заявил Президент Шавкат Мирзиёев.

Было также отмечено, что культурное и гуманитарное сотрудничество между двумя странами активно развивается, что отражает более широкие усилия по укреплению межчеловеческих связей.

В завершение встречи Президент Мирзиёев наградил посла орденом «Мехнат Шухрати» в знак признания его вклада в развитие узбекско-азербайджанских отношений.

Посол выразил благодарность за высокую оценку его дипломатической работы и поблагодарил за поддержку, оказанную в деле развития всестороннего сотрудничества между двумя странами.