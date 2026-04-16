Управление госфинансами в Азербайджане осуществляется на единой платформе

БАКУ /Trend/ - Начала функционировать как один из ключевых цифровых инструментов, обеспечивающих прозрачность и оперативность в управлении государственными финансами, информационная система «Цифровые государственные финансы».

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Посредством этой системы бюджетные, казначейские процессы, управление государственным долгом, бухгалтерский учет и другие финансовые процессы будут осуществляться в интегрированном виде. Такой подход позволяет объединить данные по различным направлениям на единой платформе и обеспечить более эффективную координацию между государственными органами.

Система, служащая повышению прозрачности в сфере государственных финансов, усилению контрольных механизмов и росту подотчетности, обеспечивает возможность единого централизованного доступа и управления всеми информационными системами министерства финансов. В то же время сбор данных в централизованной базе и возможность доступа к финансовым показателям в режиме реального времени создадут условия для принятия более точных, оперативных и аналитически обоснованных решений.

Данная система состоит в общей сложности из 13 подсистем, включая: «Управление бюджетными данными», «Государственный финансовый контроль», «Финансирование государственных программ и инвестиционных расходов», «Управление государственным долгом и финансовыми обязательствами», «Цифровой мониторинг государственных предприятий», «e-освобождение», «e-контракт», «e-бухгалтерия», «e-пошлина», «e-доход», «Электронные бланки строгой отчетности», «Цифровое управление казначейством» и «Централизованную автоматизированную панель административных штрафов».

С 10 апреля уже введена в эксплуатацию подсистема «e-контракт». Данная система, обеспечивающая прозрачную, оперативную и эффективную организацию государственных закупок, осуществляет заключение и отправку договоров на приобретение товаров, работ и услуг бюджетными организациями.

Отметим, что Положение об информационной системе «Цифровые государственные финансы» утверждено распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 января 2026 года.