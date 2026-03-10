В Иран направлена гуманитарная помощь по поручению Президента Ильхама Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Иран направлена гуманитарная помощь по поручению Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Trend, на основании телефонного разговора, состоявшегося 8 марта 2026 года между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, в целях обеспечения текущих потребностей дружественного и соседнего народа Ирана была направлена гуманитарная помощь.

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, гуманитарная помощь, отправленная в Исламскую Республику Иран автомобилями Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, включает 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн воды, около 600 кг чая, а также около 2 тонн лекарственных средств и медицинских принадлежностей.

Ответственные должностные лица аппарата Кабинета Министров Азербайджанской Республики Ниязи Рагимов и Гурбан Садыгов сопровождают груз до иранской Астары.