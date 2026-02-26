Баку ожидает объективной оценки и компенсаций по инциденту с самолетом AZAL - Джейхун Байрамов

БАКУ/Trend/ - В соответствии с вопросом, поднятым в ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина в октябре, должны быть приняты все необходимые меры в связи с инцидентом, произошедшим по вине Министерства обороны России с самолетом, принадлежавшим Азербайджану.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов при посещении памятника «Крик матери» в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

По его словам, позиция Азербайджана по этому вопросу абсолютно твердая и однозначная:

"Событию должна быть дана объективная и общая юридико-политическая оценка, а также должны быть выплачены соответствующие компенсации. Именно этого мы ожидаем".

Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий авиакомпании AZAL и выполнявший рейс J2-8243 по маршруту Баку - Грозный, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию в воздушном пространстве Российской Федерации. Потеряв управление, воздушное судно было направлено в сторону города Актау (Республика Казахстан), где совершило аварийную посадку. Из находившихся на борту 67 человек 38 погибли, 29 выжили.

За проявленные мужество, высокий профессионализм и верность служебному долгу погибшим членам экипажа — Кшнякину Игорю Ивановичу, Кальянинову Александру Георгиевичу и Алиевой Хокуме Джалил гызы — посмертно присвоено звание «Национальный герой Азербайджана». Выжившие члены экипажа — Асадов Зульфигар Сардар оглу и Рагимли Айдан Вагиф гызы — награждены орденом «Рашадат» I степени.