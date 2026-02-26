Азербайджан не будет участвовать в Саммите Европейского политического сообщества в Армении - министр

БАКУ/Trend/ - Участие Азербайджана в Саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Армении, на каком-либо уровне не предусмотрено.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в комментарии журналистам во время посещения памятника "Крик матери" в Баку в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

"В плотном графике и календаре Президента Ильхама Алиева на май такая поездка не предусмотрена", - отметил министр.

Отметим, что VIII саммит Европейского политического сообщества (EPC) состоится 4 мая 2026 года в Ереване.

Седьмой саммит EPC был проведен в столице Дании Копенгагене в октябре 2025 года. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.