Азербайджан предпринимает серьезные шаги на пути к миру - министр

БАКУ/Trend/ - Сегодня Азербайджан развивается и делает серьезные шаги в направлении мира, и большие результаты очевидны.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью журналистам во время посещения памятника "Крик матери" в Баку в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева азербайджанский народ и армия предприняли решительные шаги и освободили свои земли от оккупации. Весь мир увидел, что и в мирном процессе полное лидерство и все инициативы вновь исходили от Азербайджана. В этом направлении предпринимаются серьезные шаги, а большие результаты видны всем. В то же время мы не можем забыть нашу историю. Поэтому сегодняшняя годовщина имеет огромное значение. Как всегда, азербайджанский народ чтит память наших шехидов", - подчеркнул министр.

Отметим, что 8 августа 2025 года, по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).