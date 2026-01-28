"Зеленая" энергетика стала ключевым направлением АБР в Узбекистане в 2025 году - Искандар Гуламов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Развитие "зеленой" энергетики и повышение климатической устойчивости стали ключевыми направлениями инвестиционного пакета Азиатского банка развития (АБР) в Узбекистане в 2025 году.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил глава операционного управления представительства АБР в Узбекистане Мирзо Искандар Гуламов.

"Инвестиции в возобновляемую энергетику включали ветровую электростанцию мощностью 200 МВт с системой накопления энергии, а также две солнечные фотоэлектрические станции общей мощностью 1 000 МВт с интегрированными системами хранения, что позволило мобилизовать значительный объем частного капитала", - отметил он.

По словам Гуламова, данные проекты полностью соответствуют целям Узбекистана по декарбонизации и демонстрируют приверженность АБР наращиванию климатического финансирования в соответствии с Парижским соглашением.

"Они ускоряют "зеленый" переход Узбекистана. В совокупности эти инициативы укрепляют связность, модернизируют ключевые услуги и способствуют развитию устойчивых энергетических решений", - добавил он.

Гуламов также отметил, что АБР продолжил продвижение инфраструктурного развития за счет реализации ряда масштабных проектов в ключевых секторах.

‘В транспортном секторе проект по повышению устойчивости и модернизации дорожного коридора в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) направлен на модернизацию стратегических коридоров для усиления региональной связности’, - сказал он.

Кроме того, он подчеркнул прогресс в сфере городских услуг, отметив, что проект по улучшению климатически устойчивого управления водными ресурсами предусматривает внедрение интеллектуальных счетчиков и цифровых систем, направленных на повышение эффективности и устойчивости водного хозяйства.

Напомним, что АБР является одним из крупнейших партнеров Узбекистана в сфере развития, за последние пять лет объем его обязательств по финансированию превысил 5,41 млрд долларов США.