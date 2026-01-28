Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 января

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 28 января.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0401 маната, 1 турецкая лира - 0,0392 маната, а 100 российских рублей - 2,2295 маната.
|код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0401
|AUD
|1,1891
|BYN
|0,5753
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1194
|CZK
|0,0842
|CNY
|0,2448
|DKK
|0,2732
|GEL
|0,6316
|HKD
|0,2179
|INR
|0,0186
|GBP
|2,3464
|SEK
|0,1931
|CHF
|2,2218
|ILS
|0,5493
|CAD
|1,2506
|KWD
|5,5511
|KZT
|0,3376
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5367
|MDL
|0,1009
|NOK
|0,177
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6074
|PLN
|0,4858
|RON
|0,4002
|RUB
|2,2295
|RSD
|0,0173
|SGD
|1,349
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3329
|TRY
|0,0392
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0397
|JPY
|1,1144
|NZD
|1,0233