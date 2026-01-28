Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 января

Экономика Материалы 28 января 2026 09:07 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 28 января.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0401 маната, 1 турецкая лира - 0,0392 маната, а 100 российских рублей - 2,2295 маната.

код Курс
USD 1,7
EUR 2,0401
AUD 1,1891
BYN 0,5753
AED 0,4628
KRW 0,1194
CZK 0,0842
CNY 0,2448
DKK 0,2732
GEL 0,6316
HKD 0,2179
INR 0,0186
GBP 2,3464
SEK 0,1931
CHF 2,2218
ILS 0,5493
CAD 1,2506
KWD 5,5511
KZT 0,3376
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5367
MDL 0,1009
NOK 0,177
UZS 0,014
PKR 0,6074
PLN 0,4858
RON 0,4002
RUB 2,2295
RSD 0,0173
SGD 1,349
SAR 0,4533
xdr 2,3329
TRY 0,0392
TMT 0,4857
UAH 0,0397
JPY 1,1144
NZD 1,0233
