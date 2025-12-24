Халг Банк начинает подписку на облигаций

БАКУ /Trend/ - Один из ведущих финансовых институтов страны — ОАО «Халг» Банк — объявляет о начале подписки на выпуск облигаций. Банк размещает 50 000 именных, процентных, бездокументарных и необеспеченных облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая.

Срок облигаций составляет 24 месяца, доходность — 9% годовых. Периодичность выплаты процентов — каждые 90 дней.

Андеррайтинговое обслуживание эмиссии будет обеспечено ЗАО "Инвестиционная компания Xalq Kapital".

Отметим, что подписка на облигации завершается 26 декабря 2025 года.

Инвестиции в облигации Халг Банка предоставляют клиентам возможность получения стабильного и надежного дохода. Данным шагом Банк поддерживает финансовую устойчивость клиентов, а также вносит вклад в развитие местного рынка капитала.

