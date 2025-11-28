Названо место проведения следующего заседания министров и должностных лиц по медиа и информации ОТГ

БАКУ /Trend/ - Следующее заседание министров и должностных лиц Организации тюркских государств (ОТГ), ответственных за СМИ и информацию, пройдет в Астане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман в ходе 7-го заседания министров и должностных лиц ОТГ, ответственных за СМИ и информацию, в Баку.

"О дате и времени проведения мы дополнительно сообщим через дипломатический канал", - сказал Коджаман.

В заявлении для СМИ вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков отметил, что на предстоящем саммите планируется обсудить не только общие вопросы сотрудничества, но и конкретные инициативы в медиасфере.

"Мы приглашаем руководителей медиа-организаций тюркоязычных стран для того, чтобы не просто обменяться мнениями о возможных проектах, а уже заключить соглашения. На государственном уровне у нас налажено эффективное сотрудничество, и теперь важно развивать такую же тесную работу между руководителями СМИ, телеканалов и информационных агентств. Это позволит нам активнее обмениваться опытом, совместным контентом и формировать общую информационную повестку, направленную на противодействие фейковым новостям и распространение достоверной информации. Думаю, именно эти вопросы станут ключевыми на нашей повестке дня", - подчеркнул он.