Вырос объем кредитов, предоставленных стартапам в Иране

БАКУ /Trend/ - За пятый месяц текущего иранского года (23 июля – 22 августа 2025 года) объем кредитов, предоставленных иранскими банками и финансовыми учреждениями стартапам, увеличился на 85,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (22 июля – 21 августа 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Центрального банка Ирана.

Согласно данным, в указанный период банки и финансовые учреждения выдали 1158 стартапам кредиты на сумму 586 трлн риалов (около 1 млрд долларов США). Для сравнения, в том же месяце 2024 года было выдано около 316 трлн риалов (538 млн долларов) 788 стартапам.

Отмечается, что государственные банки предоставили кредиты на 66 трлн риалов (около 113 млн долларов), что на 45,8% больше, чем годом ранее. В свою очередь, негосударственные банки выдали стартапам 520 трлн риалов (около 887 млн долларов), увеличив объем кредитования на 92,6%.

В целом за первые пять месяцев текущего иранского года (21 марта – 22 августа 2025 года) стартапам в стране было предоставлено кредитов на сумму 1,27 квадриллиона риалов (около 2,17 млрд долларов США).