Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджан подчеркнул важность деколонизации на заседании ООН (ФОТО)

Политика Материалы 4 октября 2025 02:52 (UTC +04:00)
Азербайджан подчеркнул важность деколонизации на заседании ООН (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан активно участвует и вносит свой вклад в международные дискуссии по вопросам деколонизации.

Как сообщает Trend, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев, выступая на заседании Комитета по специальным политическим вопросам и деколонизации Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат отметил, что в период председательства в Движении неприсоединения в 2019–2023 годах Азербайджан рассматривал искоренение колониализма как приоритетную задачу и уделял особое внимание укреплению коллективного голоса стран-участниц, выступающих за неотложность этого процесса.

«Азербайджан является сторонником полной реализации принципов, закреплённых в Уставе ООН и соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи по деколонизации. В 2024 году и в начале этого года Азербайджан принимал участие в региональных семинарах, организованных Специальным комитетом в Каракасе и Дили, посвящённых выполнению Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам», — подчеркнул Т. Мусаев.

Азербайджан подчеркнул важность деколонизации на заседании ООН (ФОТО)
Азербайджан подчеркнул важность деколонизации на заседании ООН (ФОТО)
Азербайджан подчеркнул важность деколонизации на заседании ООН (ФОТО)
Азербайджан подчеркнул важность деколонизации на заседании ООН (ФОТО)
Азербайджан подчеркнул важность деколонизации на заседании ООН (ФОТО)
Азербайджан подчеркнул важность деколонизации на заседании ООН (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости