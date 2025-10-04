Азербайджан подчеркнул важность деколонизации на заседании ООН (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан активно участвует и вносит свой вклад в международные дискуссии по вопросам деколонизации.

Как сообщает Trend, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев, выступая на заседании Комитета по специальным политическим вопросам и деколонизации Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат отметил, что в период председательства в Движении неприсоединения в 2019–2023 годах Азербайджан рассматривал искоренение колониализма как приоритетную задачу и уделял особое внимание укреплению коллективного голоса стран-участниц, выступающих за неотложность этого процесса.

«Азербайджан является сторонником полной реализации принципов, закреплённых в Уставе ООН и соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи по деколонизации. В 2024 году и в начале этого года Азербайджан принимал участие в региональных семинарах, организованных Специальным комитетом в Каракасе и Дили, посвящённых выполнению Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам», — подчеркнул Т. Мусаев.