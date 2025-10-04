Назван объем иностранных инвестиций, привлеченных в иранскую провинцию Фарс за 6 месяцев

БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) в провинцию Фарс на юге Ирана было привлечено иностранных инвестиций на сумму 42 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга генеральный директор управления экономики и финансов иранской провинции Фарс Айюб Фарамарзи.

По его словам, эти средства будут вложены в рамках 11 проектов. Инвестиции направят на приобретение оборудования, производственные поставки и производство сырья.

По словам Фарамарзи, иностранные инвестиции поступят из Турции, ОАЭ, Южной Кореи, Китая, Гонконга и других стран.

Он отметил, что проекты будут реализованы в районах Шираз, Ларестан, Джахром, Абаде, Гаимия и Пасаргад.

Фарамарзи подчеркнул, что в соответствии с новым постановлением Кабинета министров Ирана иностранные инвесторы могут ввозить максимальный объем средств, установленный в инвестиционной лицензии, посредством импорта золотых слитков без регистрации заказа - только на основании таможенных протоколов. Это решение, по его словам, может усилить конкуренцию иностранных инвесторов за проекты в стране.

По его словам, благодаря экономическому разнообразию и выгодному географическому положению провинция Фарс может стать одним из ключевых центров привлечения иностранных инвестиций в Иран и сыграть важную роль в экономическом развитии страны.

Отметим, что в провинции Фарс действуют 3,65 тысячи промышленных предприятий, а еще 4 тысячи находятся в стадии строительства.

