Турция начинает подготовку к модернизации железнодорожной линии Среднего коридора

БАКУ/Trend/ - Министерство транспорта и инфраструктуры Турции объявило о запуске процесса раннего рыночного взаимодействия (Early Market Engagement, EME) для двух масштабных железнодорожных проектов — Eastern Türkiye Middle Corridor Railway Development Project (ETMIC) и Istanbul North Rail Crossing Project (INRAIL), сообщает Trend со ссылкой на Азиатский банк развития (AБР).

Согласно информации, проекты финансируются Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами. Общая стоимость проекта ETMIC составляет около 1,615 миллиарда долларов США, а проекта INRAIL — 8,1 миллиарда долларов США, включая НДС, непредвиденные расходы, надзор за строительством и управление проектом.

"ETMIC направлен на модернизацию Восточной железнодорожной линии Турции, проходящей через коридор Дивриги–Карс–граница с Грузией. Проект предусматривает восстановление 587 км железнодорожной инфраструктуры, полную электрификацию линии протяжённостью 667 км, а также капитальный ремонт мостов, туннелей, станций и систем безопасности.

В ходе модернизации будут установлены подстанции, линии передачи энергии 154 кВ, современные системы сигнализации и телекоммуникаций, центральная диспетчерская система и 320-километровая система распределённого акустического мониторинга. Проект ETMIC станет стратегическим участком Среднего коридора, обеспечивая прямое сообщение с Грузией и дальнейшее подключение к каспийским и центральноазиатским транспортным сетям.

Проект INRAIL предполагает строительство альтернативного железнодорожного обхода Стамбула протяжённостью около 125 км с использованием существующего пути на мосту Явуз Султан Селим через Босфор. Линия будет электрифицирована и полностью оснащена системами сигнализации для пассажирских и грузовых перевозок, соединяя аэропорты Стамбула (Европейская и Азиатская стороны) с национальной сетью высокоскоростных железных дорог. Пассажирские поезда смогут развивать скорость до 160 км/ч, грузовые — 80–120 км/ч, что обеспечит интеграцию воздушного и железнодорожного транспорта и повысит мобильность в городе.

"Цель EME — обсудить с компаниями потребности проектов, собрать обратную связь по критериям оценки и квалификации подрядчиков, определить стратегию закупок, объяснить процесс тендеров по стандартным документам Всемирного банка, а также оценить рыночный потенциал, возможности и риски.

Министерство приглашает строительные компании к открытому диалогу и обмену опытом для успешного планирования и реализации этих ключевых инфраструктурных проектов", - заключается в информации.