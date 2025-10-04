Хроника 44-дневной Отечественной войны: 4 октября 2020 г.

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 4 октября 2020 года:

- Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении азербайджанской армией от оккупации города Джебраил и нескольких сел района.

- Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу.

- Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Аль-Арабия".

- Президент Ильхам Алиев: Освобождены от оккупации села Кархулу, Шукюрбейли, Юхары Маралйан, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад и Деджал Джебраильского района.

- Президент Ильхам Алиев поздравил Маиса Бархударова и Хикмета Мирзоева.

- Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией о победах нашей армии на фронте.

- Двое мирных жителей погибли, еще двое получили ранения в результате артиллерийского обстрела Бейлагана со стороны вооруженных сил Армении. Генпрокуратура распространила заявление об обстреле Гянджи армянскими ВС из тяжелой артиллерии. Один человек погиб, четверо ранены в результате ракетного обстрела Гянджи со стороны ВС Армении.

- В отношении Араика Арутюняна возбуждено уголовное дело.

- Генпрокурор Азербайджана обратился к международным организациям.

- Названы имена лиц, пострадавших в результате армянской провокации в Гяндже.

- На посту, где Мубариз Ибрагимов уничтожил живую силу армянских ВС, водружен флаг Азербайджана.

- Министерство обороны Азербайджана поделилось очередными кадрами значительного количества захваченных у врага трофеев.