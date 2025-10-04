Азербайджанские каратисты завоевали 16 медалей на III Играх стран СНГ

БАКУ/ Trend/ - Завершились соревнования по карате, проходившие в рамках III Игр стран СНГ.

Как сообщает Trend, наши каратисты завершили соревнования с 16 медалями: 6 золотыми, 3 серебряными и 7 бронзовыми.

Во второй день соревнований, проходивших в Мингячевирском Олимпийском центре «Кюр», золотые медали завоевали Тургут Гасанов (84 кг), Ирина Зарецкая (68 кг) и Фарид Агаев (75 кг).

Асиман Гурбанлы (+84 кг) завоевал серебро, Айсу Алиева (61 кг), Фарид Шахбазлы (84 кг) и Рашид Сулейманов (75 кг) – бронзовые медали. Отметим, что ранее победу одержали и поднялись на высшую ступень пьедестала почета Медина Садыгова (55 кг), Нуран Рзазаде (67 кг) и Роман Гейдаров (в индивидуальных соревнованиях по ката).

Фарид Савадов (60 кг) и Назрин Пириева (55 кг) завоевали серебро, Инджи Азизова (50 кг), Аслан Достуев (67 кг), Рамиля Гейдарова и Ровшан Алиев (оба в индивидуальных соревнованиях по ката) довольствовались бронзовыми медалями.

Напомним, что III Игры стран СНГ, в которых принимают участие 1624 спортсмена из 13 стран, завершатся 8 октября.