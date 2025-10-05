Назван объем экспорта иранской ненефтяной продукции

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) ненефтяной экспорт Ирана незначительно увеличился в стоимостном выражении и на 6% - в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга заместитель министра экономики и финансов Ирана и генеральный директор Таможенного управления Форуд Аскери.

По его словам, за первые 6 месяцев ненефтяной экспорт Ирана составил около 75 миллионов тонн на сумму 25,9 миллиарда долларов США.

Заместитель министра сообщил, что за последние 6 месяцев товарооборот Ирана осуществлялся со 100 странами.

"Торговый оборот Ирана за первые 6 месяцев составил 54,3 миллиарда долларов США и 93,7 миллиона тонн", - отметил он.

Следует отметить, что в последние годы Иран прилагает усилия по увеличению своего ненефтяного товарооборота.