На перерабатывающем заводе компании "Южный Парс" зафиксирован рекордный показатель производства

БАКУ /Trend/ - За 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) на 4-м перерабатывающем заводе газовой компании "Южный Парс" в Иране был зафиксирован рекордный показатель производства продукции.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга директор 4-го перерабатывающего завода иранской газовой компании "Южный Парс" Бехзад Салари.

По его словам, за 6 месяцев на 4-м перерабатывающем заводе было произведено около 9,62 млрд кубометров природного газа.

Салари сообщил, что на заводе было произведено 207 тыс. тонн пропана и 141 тыс. тонн бутана. Кроме того, для Бушерской нефтехимической компании было произведено 707 млн ​​кубометров этана.

, что за 6 месяцев на 4-й завод было поставлено 13,5 млрд кубометров насыщенного газа.

Салари добавил, что в центре внимания - увеличение добычи, соблюдение стандартов безопасности и охрана окружающей среды. Ожидается, что 4-й перерабатывающий завод значительно увеличит добычу в течение следующих 6 месяцев.

Следует отметить, что газовая компания "Южный Парс" перерабатывает насыщенный газ, добываемый на газовом месторождении Южный Парс. 4-й перерабатывающий завод компании перерабатывает газ с 6-й, 7-й и 8-й фаз месторождения Южный Парс.

Газовое месторождение Южный Парс (Северный купол в Катаре) является совместным иранско-катарским газовым месторождением. Сообщается, что запасы этого месторождения составляют 51 триллион кубометров газа, а потенциальная добыча - 36 триллионов кубометров. Доля Ирана в этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.