Общее руководство и контроль за деятельностью ABB и Azər-Türk Bank будет осуществлять Наблюдательный совет

БАКУ/Trend/ - Общее руководство и контроль за деятельностью открытых акционерных обществ «Международный банк Азербайджана» (ABB) и Azər-Türk Bank будет осуществлять Наблюдательный совет.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев внес изменения в указе от 7 августа 2009 года «О передаче управления Открытым акционерным обществом «Международный банк Азербайджана» (ABB) в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга и урегулировании связанных с этим вопросов», указах Президента «О порядке участия государства в управлении банками и небанковскими кредитными организациями с долей государства в уставном капитале» и «О мерах по совершенствованию деятельности Министерства финансов Азербайджанской Республики» от 22 сентября 2009 года, а также в указе от 16 июля 2022 года «О совершенствовании управления Открытым акционерным обществом "Azər-Türk Bank" .

Согласно внесённым изменениям, требование о наличии пяти членов Наблюдательного совета, включая председателя, для «Международного банка Азербайджана» (ABB), отменено. Таким образом, общее руководство и контроль за деятельностью ABB будет осуществлять Наблюдательный совет.

Аналогично, для ОАО "Azər-Türk Bank" отменено требование о трёх членах Наблюдательного совета, включая председателя. Общее руководство и контроль за деятельностью банка также будет осуществлять Наблюдательный совет.