По данным ЮНЕСКО, уровень грамотности в Азербайджане близок к 100% - замминистра

БАКУ /Trend/ - По данным ЮНЕСКО, уровень грамотности в Азербайджане близок к 100%.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра науки и образования Азербайджана Идрис Исаев на VI Международном форуме на тему "Новые вызовы в образовании".

Он подчеркнул, что образование играет ключевую роль в развитии общества.

"Одним из факторов социального развития нашей страны является развитие человеческого капитала. Образование способствует формированию экономики государства и сохранению национально-нравственных ценностей. В ряде сфер были проведены реформы, в том числе и в образовательной сфере. В этом направлении предприняты определённые шаги, работы ведутся и продолжаются. Сегодня в сфере образования формируются новые вызовы, и молодёжи необходимо адаптироваться к ним. Как и другие страны, мы стремимся к построению цифровой экономики, где также необходим цифровой прогресс молодёжи. Приобретение некоторых навыков в сфере образования осуществляется с использованием искусственного интеллекта", - сказал И.Исаев.