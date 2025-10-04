Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Хроника Победы (04.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией о победах нашей армии на фронте (ФОТО)

Политика Материалы 4 октября 2025 07:10 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

4 октября 2020 года Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram сделала публикацию о победах нашей армии на фронте.

Как сообщает Trend, в публикации говорится: "Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и всех, кто радуется нашим победам! Да упокоит Аллах души наших отважных шехидов, отдавших свою жизнь за Родину! Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ, нашу Родину и Президента!"

