Хроника Победы (04.10.2020): Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

4 октября 2020 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу.

Trend представляет обращение главы государства.

Обращение Президента Ильхама Алиева к народу:

- Дорогие соотечественники.

Сегодня освобождены от оккупации город Джебраил и девять сел Джебраильского района. Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с этим историческим событием.

Сердечно поздравляю всех наших солдат и офицеров, активно участвоваших в освобождении Джебраильского района и других оккупированных территорий. В результате их героизма, отваги сегодня к нам вернулись наши родные земли. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших в этих кровавых боях, да ниспошлет Аллах исцеления нашим раненым солдатам.

Спустя долгие годы освобожден город Джебраил. Джебраил – наш!

Четыре года назад начало заново отстраиваться село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. Освобождение в результате успешной операции высот позволило жителям вернуться в село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. Мы построили красивый поселок. Во время открытия поселка я сказал, что Джоджуг Марджанлы – символ нашей несокрушимой воли. Джоджуг Марджанлы свидетельствует о том, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией, и наше возвращение на другие оккупированные земли началось именно с Джоджуг Марджанлы. Считаю, что освобождение сегодня большей части Джебраильского района и города Джебраил имеет особое значение.

Вы знаете, Азербайджан уже неделю ведет борьбу за восстановление своей территориальной целостности. На поле боя наши солдаты и офицеры ценой своей жизни проявляют героизм, наносят сокрушительные удары по врагу, сажают его на место, изгоняют врага с наших земель. Эта славная миссия найдет свое место в истории.

Сегодня мы пишем новую историю, славную историю нашего народа и государства. Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость. Потому что Карабахская земля - это наша исконная историческая земля. Азербайджанский народ веками жил, творил, созидал, строил на этих землях. Но на протяжении долгих лет – около 30 лет армянские палачи оккупировали нашу землю, уничтожили все наши исторические, религиозные, культурные памятники.

Мы восстановим все города. Мы восстановим все наши разрушенные армянами мечети. В эти регионы вернется жизнь. Мы положили конец попыткам армян изменить наши исторические названия и сфальсифицировать историю, а также стереть историко-культурное наследие азербайджанского народа. Исторические названия наших населенных пунктов восстанавливаются и будут восстановлены.

Мы сражаемся на своей земле. Наша территориальная целостность должна быть восстановлена, и мы - на справедливом пути. Наш солдат – воин-спаситель. Потому что он освобождает родную землю от захватчиков.

Сегодня джебраильцы, конечно, радуются, как и весь азербайджанский народ. Вчера было освобождено от оккупации наше древнее поселение – поселок Суговушан. Весь азербайджанский народ отмечал это историческое событие, поздравлял друг друга, не мог сдержать слез. Это были слезы радости. Азербайджан проливал слезы в начале 1990-х годов. Но это были слезы поражения, это были слезы, вызванные трагедией.

Сегодня азербайджанский народ пребывает в радости. Я хотел бы перечислить для жителей Джебраила и всего азербайджанского народа названия освобожденных сегодня населенных пунктов. Сегодня славная Азербайджанская армия освободила следующие населенные пункты: город Джебраил, село Кархулу, село Шюкюрбейли, село Юхары Маралъян, село Черекен, село Дашкесан, село Хоровлу, село Деджал, село Махмудлу, село Джафарабад.

Жители этих сел, я обращаюсь к вам, вашей тоске по родным землям разлуке приходит конец, и пусть все наши другие соотечественники – беженцы, переселенцы знают, что мы и их вернем на земли их предков. Путем применения силы! Мы хотели, чтобы этот вопрос был решен путем переговоров, мы проявляли терпение. Мы всегда занимали справедливую позицию на переговорах, мы хотели то, что принадлежит нам. Мы никогда не зарились на чужие земли. Но мы говорили, что это – наша земля, земля нашего народа, нашей нации, она должна быть возвращена нам, должна быть возвращена путем переговоров. Но эти переговоры фактически привели к замораживанию конфликта. То есть, расчет был на это. Могут ли переговоры продолжаться в течение тридцати лет?! Можно ли держать азербайджанский народ в таком положении на протяжении тридцати лет ?! В течение тридцати лет мы жили надеждой на то, что международное сообщество решит этот вопрос, страны, международные организации, занимающиеся решением этого вопроса, скажут свое слово, высший международный орган мира – Совет Безопасности ООН приложит усилия для выполнения своих резолюций. Эти резолюции остаются на бумаге в течение 27 лет. В течение двадцати семи лет мы во все периоды – на всех этапах переговоров демонстрировали конструктивную позицию, справедливую позицию. Но что мы получили взамен? Агрессор стал еще более наглым. Аппетиты агрессора еще более возросли, он зарится на земли наших предков. В результате он отнес все оккупированные земли к так называемой "Нагорно-Карабахской республике", опубликовал новые карты, на которых все оккупированные территории представлены как Нагорный Карабах. Что случилось потом? После этого они заявили, что мы не вернем Азербайджану ни пяди земли.

Мы говорили: ведь это противоречит предмету переговоров. Ведь основным обнадеживающим моментом в переговорах для нас было то, что там указывалось, что оккупированные земли будут возвращены Азербайджану поэтапно. И мы дали согласие на это, чтобы они были возвращены поэтапно, мирным путем. Чтобы на одном этапе были возвращены 5 районов, на втором – два района, чтобы затем азербайджанцы вернулись в Нагорный Карабах, Шушу, а после этого азербайджанский и армянский народы жили вместе, как мы жили в свое время. Это – справедливая позиция. Это позиция, соответствующая всем нормам международного права. Чего мы хотели? Мы хотели этого, имели и имеем на это право. Но что мы увидели?! Увидели, что волю азербайджанского народа хотят сломить. Увидели, что против нас начинают новую войну, нам угрожают новой войной. Увидели, что в июле без каких-либо на то причин были обстреляны наш город Товуз и другие населенные пункты, погибли наши военнослужащие, мирные граждане. Увидели, что в августе была направлена диверсионная группа, и ее главарь был обезврежен, схвачен. Сейчас он дает показания, говорит, что был направлен для совершения террористических актов. Это ли приверженность процессу переговоров?! А затем премьер-министр Армении выступает с абсурдными мыслями, фальсифицирует историю, старается обмануть свой народ, международную общественность. Заявив год назад "Карабах – это Армения, и точка", он нанес удар по всему процессу переговоров, сделал его бессмысленным. Попытки изменить формат переговоров – слова о том, что Азербайджан должен вести переговоры с пресловутым марионеточным режимом хунты, абсолютно противоречат процессу переговоров. Получил ли он адекватный ответ? Я неоднократно говорил странам-сопредседателям Минской группы, послам-сопредседателям, другим международным организациям, представителям Европейского Союза: повлияйте на Армению, введите санкции, оказывайте давление. Так нельзя. Если не будет сильного влияния, Армения обнаглеет еще больше, будет выдвигать новые претензии. Меня не послушали. Я хотел, чтобы этот вопрос был решен мирным путем. Не послушали. Считали, что азербайджанский народ и я – Президент Азербайджана будем с этим мириться?! Они считали, что наш священный город Шуша останется под пятой армян, и я буду с этим мириться?! Мы что, должны вести переговоры с армянскими палачами, наносящими удар по истории азербайджанского народа? Азербайджанский народ был оскорблен, главарь пресловутого режима провел в Шуше свою "инаугурацию". А теперь я посмотрю, где будет проведена инаугурация. Поминки будут проводить! Сейчас он сбежал и спрятался как мышь. Пусть вылезет наружу! Премьер-министр Армении пускается в пляс в Шуше, в Джидыр-дюзю и считает, что мы с этим будем мириться?! Ошибается! Мы никогда с этим не смиримся. Что означает перенос парламента пресловутой Нагорно-Карабахской республики в Шушу?! Опять же это попытка оскорбить азербайджанский народ. Что означает проложить новую дорогу из Армении в Джебраил? Это означает, что там будет проводиться незаконное заселение. Уже перебрасывают армян из Ливана, из других мест, переселяют в наш древний город, размещают в Шуше, показывают по телевидению, нарушают международные конвенции, попирают Женевскую конвенцию. Кто-то им что-то говорит?! Я поручил всем нашим зарубежным дипломатическим органам – поднимите вопрос в ООН, в ОБСЕ, в Европейском Союзе, в других организациях, скажите, что это незаконно! Незаконное заселение – это преступление. Была ли на это реакция?! Выступила ли Минская группа с каким-либо заявлением?! Не выступила. Выступил ли Европейский Союз?! Не выступил! Сказал, что нас это не интересует.

Если не интересует, то пусть и сейчас не интересует. Что вы сейчас засуетились? Что за номера выкидываете? На Азербайджан клевещут, некоторые страны, европейские страны обвиняют нас. Пусть посмотрят в зеркало. Эти обвинения не имеют никаких оснований. Заявления о том, что никто не позволит Азербайджану покорить Нагорный Карабах, не имеют никаких оснований. Нагорный Карабах – наш, это наша земля. Мы должны вернуться туда, возвращаемся и вернемся!

Поэтому в нынешней ситуации виноватым прежде всего является руководство Армении, в то же время относящиеся безучастно к этому вопросу, всегда находящиеся на стороне Армении и желающие сделать эту оккупацию вечной круги некоторых стран. Азербайджан сам решает этот вопрос, и я до событий 27 сентября сказал Армении: давай сражаться один на один. Посмотрим кто есть кто! А сейчас, что произошло? Пашинян каждый день звонит кому-то из мировых лидеров. Каждый день! Я никому не звонил. Не звонил ни одному лидеру. У меня были контакты, звонили мне. Но не осталось ни одного человека, кому бы он не позвонил, не умолял, не посылал эмиссаров, не плакал, не валялся в ногах. Вот конец этого. Если бы он говорил с нами на нормальном языке, не осквернил наш священный город, то мы, конечно, живя надеждами, старались бы решить этот вопрос путем переговоров. Но на каждом шагу провокация, на каждом шагу оскорбление. И он считает, что мы с этим будем мириться?! Сейчас мы показали кто есть кто. Мы гоним их как собак! Азербайджанский солдат гонит их как собак! Поднимает на оккупированных землях азербайджанский флаг! В их окопах находится азербайджанский солдат! Их посты в наших руках! Их танки водим мы! Другая их боевая техника в наших руках, грузовые машины в наших руках! Мы выполняем и будем выполнять свою спасительную миссию!

Пусть руководство Армении хорошо подумает, пока не поздно. Он выдвигает перед нами 7 условий. Кто ты такой, чтобы ставить перед нами условия?! Теперь я посмотрю, какие условия ты нам поставишь! Умоляешь на коленях, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Прекращение огня по просьбе премьер-министра Армении было восстановлено в течение двух лет. Он попросил меня, мол, внутренняя ситуация тяжелая, на меня со всех сторон давят, дайте мне время, я решу этот вопрос, я пришел с новыми идеями, я перечеркнул все, что было в прошлом, дайте мне возможность, дайте мне время. Я сказал – хорошо. И что произошло? Через год он выступает и говорит: "Карабах – это Армения". Пусть сейчас скажет "Карабах– это Армения". Поступающие мне телефонные звонки и происходящие в ходе них разговоры, конечно, носят конфиденциальный характер. И сейчас в некоторых случаях меня спрашивают: А какие у вас условия? У меня одно условие – пусть покинут наши земли, пусть покинут и противостояние остановится. Но не на словах, а на деле. Пусть скажет – я признаю территориальную целостность Азербайджана, как это закреплено в базовых принципах. Пусть скажет – я выведу войска с оккупированных территорий, как это закреплено в базовых принципах. Пусть попросит прощения у азербайджанского народа и скажет, что Карабах – это не Армения. Последнее условие – пусть даст график, пусть даст нам график вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Тогда мы, конечно, восстановим режим прекращения огня. Хотя сейчас, когда идут ожесточенные бои, сделать это трудно. Потому что, если мы остановимся, не остановятся они. Но во всяком случае над этим можно работать. А то вы подождите, дайте им время. На что дать время? Дать время, чтобы они набрались сил? Дать время, чтобы они вновь собрали людей и напали на нас? Они считают нас такими наивными? Дайте время, чтобы пошли на переговоры. Я сказал, что было нужно. Все.

Сегодня освобождение Джебраила от оккупации должно стать уроком для Армении и его покровителей. До событий я сказал: они совершили там провокацию, мы преподали им урок, но это не стало им уроком. Здесь была совершена провокация, мы преподали им урок, это не стало им уроком. Наконец, совершили провокацию в этот раз. Мы преподали им урок. И сейчас это стало им уроком.

Мы являемся сторонниками справедливости. Мы переживаем самые славные моменты нашей истории. Азербайджанский народ – древний народ. В нашей истории было много славных моментов, событий, побед. Сегодняшнее событие занимает особое место среди них. Мы восстанавливаем справедливость. Восстанавливаем свою территориальную целостность, оправдываем и дальше будем оправдывать надежды азербайджанского народа. Мы правы, мы победим! Карабах – наш, Карабах – это Азербайджан!