Назван планируемый объем урожая риса в Иране

БАКУ /Trend/ - В текущем иранском году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) ожидается урожай риса в объеме 1,8–2 млн тонн.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Ирана Маджид Анджафи.

По его словам, из-за ряда факторов в этом году, включая сокращение водных ресурсов, рисом засеяно 670 тысяч гектаров.

Анджафи отметил, что при достаточном водоснабжении ожидается увеличение урожая риса во втором посеве.

Следует отметить, что, по данным министерства сельского хозяйства Ирана, в стране ежегодно выращивается более 130 млн тонн сельскохозяйственной продукции, из которых 91 млн тонн приходится на пахотные культуры.

Годовая потребность Ирана в рисе составляет 3,5 млн тонн. Часть потребностей страны в рисе покрывается за счет импорта.