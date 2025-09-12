Увеличились доходы иранской страховой компании Taavon

БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) доход от реализации страховых взносов иранской страховой компании Taavon увеличился на 118% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранскую страховую компанию Taavon.

Согласно информации, доход от реализации страховых взносов страховой компании Taavon за 5 месяцев составил 33,8 трлн риалов (примерно 59,2 млн долларов США).

В 5-м месяце (с 23 июля по 22 августа 2025 года) доход компании от реализации страховых взносов составил 9,8 трлн риалов (примерно 17,2 млн долларов США). Это на 231% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года (с 22 июля по 21 августа 2024 года).

Компания заявляет, что указанный рост свидетельствует о правильной стратегии компании и успешных шагах по привлечению клиентов и расширению рынка.

Следует отметить, что иранская страховая компания Taavon начала свою деятельность в 2007 году. Компания работает в различных областях страхования.