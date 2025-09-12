Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 12 сентября

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 12 сентября.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9934 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0411 маната, 100 российских рублей - 2.0047 маната.
|USD
|1.7
|EUR
|1.9934
|AUD
|1.1316
|BYN
|0.5707
|BGN
|1.0187
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1225
|CZK
|0.0819
|CNY
|0.2387
|DKK
|0.2671
|GEL
|0.6301
|HKD
|0.2184
|INR
|0.0193
|GBP
|2.3046
|IRR
|0.0297
|SEK
|0.1824
|CHF
|2.1337
|ILS
|0.5116
|CAD
|1.2281
|KWD
|5.5657
|KZT
|0.315
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0194
|HUF
|0.5093
|MDL
|0.1026
|NOK
|0.1722
|UZS
|0.0137
|PKR
|0.6004
|PLN
|0.4686
|RON
|0.393
|RUB
|2.0047
|RSD
|0.017
|SGD
|1.3259
|SAR
|0.4531
|xdr
|2.328
|TRY
|0.0411
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0411
|JPY
|1.1525
|NZD
|1.0145