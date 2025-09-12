Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 12 сентября

12 сентября 2025 09:24 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 12 сентября.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9934 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0411 маната, 100 российских рублей - 2.0047 маната.

USD 1.7
EUR 1.9934
AUD 1.1316
BYN 0.5707
BGN 1.0187
AED 0.4628
KRW 0.1225
CZK 0.0819
CNY 0.2387
DKK 0.2671
GEL 0.6301
HKD 0.2184
INR 0.0193
GBP 2.3046
IRR 0.0297
SEK 0.1824
CHF 2.1337
ILS 0.5116
CAD 1.2281
KWD 5.5657
KZT 0.315
QAR 0.4664
KGS 0.0194
HUF 0.5093
MDL 0.1026
NOK 0.1722
UZS 0.0137
PKR 0.6004
PLN 0.4686
RON 0.393
RUB 2.0047
RSD 0.017
SGD 1.3259
SAR 0.4531
xdr 2.328
TRY 0.0411
TMT 0.4857
UAH 0.0411
JPY 1.1525
NZD 1.0145
