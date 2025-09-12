Назван объем поступлений в Гарантийный фонд за первое полугодие

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 января текущего года остаток средств Гарантийного фонда составил 419,3 млн манатов. За первые 6 месяцев текущего года в Гарантийный фонд поступило средств на общую сумму 36,8 млн манатов, включая 0,09 млн манатов по единовременной безвозмездной выплате, полученной от основного заемщика за предоставление государственной гарантии, 26 млн манатов - по доходам от управления средствами, собранными в фонде, и 10,7 млн манатов - по договорам повторного займа.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на "Сводку данных за полгода по анализу исполнения государственного бюджета за шесть месяцев 2025 года" Счетной палаты Азербайджана.

Отмечено, что из средств Гарантийного фонда было израсходовано 14 млн манатов, 29,9 млн долларов США и 7,4 млн евро, а остаток средств Фонда на конец периода составил 377,1 млн манатов.

По сравнению с началом отчетного года, средства Фонда на конец года сократились на 42,2 млн манатов. По данным Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), 26 млн манатов, полученных от управления средствами, являются доходом, рассчитанным в предыдущем году.

Из 203,7 млн ​​манатов, выплаченных Гарантийным фондом каждой организации и подлежащих возврату в 2025 году, за первые 6 месяцев текущего года было восстановлено 10,7 млн ​​манатов. Это составило 5,3% от общей прогнозируемой суммы.