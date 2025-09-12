В Ходжавенд и Ходжалы возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в поселок Гадрут Ходжавендского района и село Бадара Ходжалинского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в поселок Гадрут Ходжавендского района и село Бадара Ходжалинского района, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На первом этапе в село Бадара возвращается 14 семей (55 человек), а в поселок Гадрут - 10 семей (42 человека).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.