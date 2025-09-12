Мининвест Узбекистана поделился планами крупных совместных проектов с Францией (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ – В ближайшие годы ожидается реализация ряда крупных проектов с участием ведущих французских компаний.

Об этом Trend сообщил источник в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

"В частности, TotalEnergies продолжит работу в сфере возобновляемой энергетики, включая строительство солнечных и ветровых электростанций. Eiffage рассматривает участие в инфраструктурных проектах, связанных с модернизацией транспортной и городской среды. EDF планирует расширение сотрудничества в области энергетических систем и повышения энергоэффективности. Alstom продолжит проекты в железнодорожной отрасли, включая поставку и сервисное обслуживание подвижного состава. Airbus заинтересован в развитии сотрудничества в сфере гражданской авиации, включая техническое обслуживание и подготовку кадров.

Что касается масштабов, сроков и финансовых параметров проектов, часть инициатив находится на стадии проработки и согласования. Тем не менее уже сейчас можно говорить о масштабных инвестициях, рассчитанных на среднесрочную перспективу (3–5 лет) и предполагающих активное участие как государственных структур, так и частного сектора", – добавил представитель министерства.

Кроме того, источник сообщил, что до конца 2025 года планируется проведение очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В рамках подготовки запланированы шаги по согласованию повестки, расширению участия деловых кругов обеих стран, а также формированию пакета двусторонних соглашений, направленных на укрепление отраслевого взаимодействия.

Особое внимание будет уделено продвижению совместных проектов в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и высоких технологиях. В качестве ориентиров стороны рассматривают дальнейший рост взаимного товарооборота с выходом на более высокий уровень по сравнению с нынешними показателями.