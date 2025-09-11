Узбекистан и южнокорейская NGeneBio договорились о сотрудничестве в сфере биотехнологий

ТАШКЕНТ /Trend/ - Делегация Торгово-промышленной палаты Узбекистана посетила Южную Корею в рамках проекта Всемирного банка «Развитие сельского предпринимательства в Ферганской долине», говорится в сообщении Торгово-промышленной палаты Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, в ходе визита состоялись переговоры с руководством компании NGeneBio, одной из ведущих биотехнологических компаний, работающей в направлениях молекулярной и компаньонной диагностики (MDx, CDx), панелей секвенирования нового поколения (NGS), а также разработки программного обеспечения для биоинформатики.

По результатам встречи достигнута договорённость о внедрении в Узбекистане решений NGeneBio, подключении к сотрудничеству местных медицинских учреждений, открытии филиала компании и назначении официального представителя.

Также представители NGeneBio заявили о намерении посетить Ташкент в ноябре 2025 года. В ходе визита планируются встречи с частными клиниками, медицинскими учебными заведениями и организациями, входящими в систему Минздрава.