Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF выросла на 0,21 доллара США, или на 0,31% по сравнению с предыдущим показателем, составив 68,34 доллара за баррель.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на 0,22 доллара, или на 0,33%, до 66,83 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS снизилась на 0,03 доллара, или на 0,05%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 55,12 доллара за баррель.

Стоимость одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 0,03 доллара, или на 0,04%, составив 67,32 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.