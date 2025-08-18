30 лет надежности и успеха

Сегодня страховая компания A-Qroup отмечает 30-летний юбилей со дня основания. 30 лет – это очень серьёзный возраст, достижение которого свидетельствует о силе, надёжности и стабильности. Рождённая в 1995 году, A-Qroup стояла у истоков страховой отрасли Азербайджана.

История A-Qroup длиною в 30 лет – это не только история надежности, но и постоянного развития, расширения бизнеса, внедрения инноваций и создания новых трендов в отрасли. Сегодня A-Qroup доверяют свою защиту крупнейшие компании и более 30 тысяч человек по всей стране. A-Qroup гордится достигнутыми успехами, и продолжает идти вперед. Каждый день страховая компания работает для того, чтобы у ее клиентов был доступ к самым современным и удобным решениям, и остается для них надежным партнером во всех начинаниях.

За 30 лет A-Qroup смогла достичь многого: и оставаться финансово стабильной и, что, наверное, самое важное, продолжать быть надежным страховым партнером для своих клиентов. Сегодня можно с уверенностью говорить о серьёзных результатах, достигнутых компанией и о её мощном потенциале для дальнейшего развития.

Десятки тысяч людей доверяют A-Qroup не только свою недвижимость, автомобили, но и самое главное – своё здоровье! Именно охрана здоровья Застрахованного, организация полноценной медицинской помощи была и остается приоритетным направлением A-Qroup на протяжении 30 лет. Являясь стабильным и надежным страховщиком на страховом рынке Азербайджана по объему собранных премий и выплат, A-Qroup выплачивает клиентам по происшедшим страховым случаям в среднем около 30 000 AZN ежедневно.

A-Qroup «живет» под слоганом «Daima Yanınızdayıq» и это не просто слова. Это про надёжность и поддержку, про скорость и доступность, уверенность и эмоциональную связь. «Daima Yanınızdayıq», это как друг, который подскажет, поддержит и подставит плечо. Потому что забота — это не услуга, а привычка. И компания остается верна своему девизу уже 30 лет.

Руководство компании благодарит коллектив за профессионализм, стойкость, стремление к самосовершенствованию, вовлеченность и целеустремленность, обращая внимание на то, что безупречная деловая репутация и финансовая устойчивость являются результатом ежедневной работы каждого сотрудника.

В свой день рождения коллектив страховой компании A-Qroup благодарит своих партнеров и клиентов за доверие, плодотворное сотрудничество. Доверие Застрахованных – важнейшее достижение компании, позволяющее A-Qroup уверенно смотреть вперед.

30 лет – серьезный срок, а с другой стороны, не время останавливаться на достигнутом. Наоборот, это хороший трамплин для движения вперед. A-Qroup не стоит на месте, держит темп, ставит себе высокую планку, совершенствует услуги, обеспечивает максимально быстрое онлайн обслуживание и комфортное взаимодействие с компаниями, разрабатывает продукты и сервисы, чтобы оставаться современной и удобной для клиентов.

Страховые интересы у каждого разные, но все они достойны самой лучшей защиты, которую Вам всегда готова предложить ваша страховая компания - A-Qroup.