Программа ООН по населенным пунктам опубликовала объявление о вакансии

БАКУ /Trend/ - 12 августа 2025 года Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) опубликовала объявление о вакансии.

Как сообщает во вторник Trend, место работы находится в Найроби.

Согласно информации, ведется поиск консультанта для завершения анализа данных и методологических документов для квартального отчета Новой повестки дня урбанизации (Программа устойчивого развития городов) за 2026 год, отчета по ЦУР 11, базы данных передовой практики и отчетов 13-го Всемирного форум городского развития.

Требования к кандидату:

- Подготовка оперативного отчета о 13-м Всемирном форуме городского развития.

- Подготовка специализированного анализа данных для событий в реальном времени и составление постфорумного отчёта по 13-му Всемирному форуму городского развития.

- Подготовка специализированного анализа данных для последующего анализа информации после мероприятия.

С вакансией можно ознакомиться по ссылке (https://careers.un.org/jobSearchDescription/262588?language=en):

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!