Узбекистан и Италия обсудили расширение сотрудничества в аграрной сфере

ТАШКЕНТ /Trend/ - 18 августа министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов провёл рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Италии в стране Пьергабриеле Пападиа де Боттини, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы расширения двустороннего сотрудничества и практической реализации перспективных проектов. Абдурахмонов подчеркнул, что партнерство между Узбекистаном и Италией развивается поступательно и динамично, отметив успешный обмен опытом в аграрной сфере и активное внедрение программ студенческого обмена в области сельскохозяйственного образования.

Отдельное внимание было уделено повышению эффективности реализуемых совместных проектов, организации обучения узбекских студентов в Университете Туши, а также решению текущих организационных вопросов.

Было отмечено, что по итогам конкурса, проведённого министерством, 18 студентов получили возможность продолжить образование в вузах Италии и готовят документы для выезда. В этом контексте обсуждалась необходимость ускоренного оформления виз для учащихся.

Кроме того, стороны наметили планы по отправке узбекских специалистов на стажировки и тренинги в Италии для изучения передовых практик и повышения квалификации в соответствии с международными стандартами.