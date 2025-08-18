Пассажиропоток иранских аэропортов сократился

БАКУ /Trend/ - За 3 месяца текущего иранского года (21 марта-21 июня 2025 года) пассажиропоток через иранские аэропорты снизился на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта-20 июня 2024 года).
Как сообщает Trend, об этом говорится в статистике Iran Airports Company.
Согласно статистике, за 3 месяца через иранские аэропорты было перевезено 9,71 миллиона пассажиров.
Статистика показывает, что за аналогичный период прошлого года через иранские аэропорты было перевезено 9,93 миллиона пассажиров.
|
Месяц
|
Текущий иранский год (21 марта 2025 -20 марта 2026)
|
Прошлый иранский год (20 марта 2024 -20 марта 2025)
|
Изменение %
|
1-й месяц (21 марта -20 апреля)
|
3 632 394
|
2 882 662
|
2%
|
2-й месяц (21 апреля -21 мая)
|
3 554 913
|
3 521 747
|
5%
|
3-й месяц (22 мая -21 июня)
|
2 527 781
|
3 529 814
|
-28%
|
Итог
|
9 715 088
|
9 934 223
|
-2,2%
Согласно статистике, за три месяца больше всего пассажиров было перевезено через аэропорт Мехрабад в Иране - 3,03 миллиона, через аэропорт Мешхеда - 2,11 миллиона и через аэропорт Шираза - 648 тысяч.
Добавим, что в прошлом иранском году (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) через аэропорты Ирана было перевезено 35,6 миллиона пассажиров. Пассажироперевозки по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года) выросли на шесть процентов.
Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. Из них 14 - международные. Иранские аэропорты обслуживают в среднем 30 миллионов пассажиров в год.