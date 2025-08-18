Пассажиропоток иранских аэропортов сократился

БАКУ /Trend/ - За 3 месяца текущего иранского года (21 марта-21 июня 2025 года) пассажиропоток через иранские аэропорты снизился на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта-20 июня 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом говорится в статистике Iran Airports Company.

Согласно статистике, за 3 месяца через иранские аэропорты было перевезено 9,71 миллиона пассажиров.

Статистика показывает, что за аналогичный период прошлого года через иранские аэропорты было перевезено 9,93 миллиона пассажиров.

Месяц Текущий иранский год (21 марта 2025 -20 марта 2026) Прошлый иранский год (20 марта 2024 -20 марта 2025) Изменение % 1-й месяц (21 марта -20 апреля) 3 632 394 2 882 662 2% 2-й месяц (21 апреля -21 мая) 3 554 913 3 521 747 5% 3-й месяц (22 мая -21 июня) 2 527 781 3 529 814 -28% Итог 9 715 088 9 934 223 -2,2%

Согласно статистике, за три месяца больше всего пассажиров было перевезено через аэропорт Мехрабад в Иране - 3,03 миллиона, через аэропорт Мешхеда - 2,11 миллиона и через аэропорт Шираза - 648 тысяч.

Добавим, что в прошлом иранском году (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) через аэропорты Ирана было перевезено 35,6 миллиона пассажиров. Пассажироперевозки по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года) выросли на шесть процентов.

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. Из них 14 - международные. Иранские аэропорты обслуживают в среднем 30 миллионов пассажиров в год.